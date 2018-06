Stadt Ehingen will alte Schlecker-Zentrale selbst vermarkten

Zweieinhalb Jahre nach der Pleite der Drogeriekette Schlecker will die Stadt Ehingen die bislang erfolglose Vermarktung der alten Konzernzentrale selbst übernehmen. In den vergangenen Jahren sei in dem Gebäude nichts vorangegangen, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“ und der „Südwest Presse“ (Donnerstag). Deshalb wolle die Stadt den Gebäudekomplex nun kaufen und selbst nach Unternehmen suchen, die sich dort ansiedeln wollen. Für Nachfragen war der Rathauschef am Donnerstag zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters wollte die Berichte mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht kommentieren.

Schwäbische Zeitung

Südwest Presse