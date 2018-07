Freiburg (dpa/lsw) - Mehr als 300 Aussteller aus 23 Nationen beteiligen sich in diesem Jahr an der Freiburger Kulturbörse. Die vier Tage dauernde Veranstaltung in den Freiburger Messehallen erreiche damit die Zahlen der Vorjahre, sagte Messechef Holger Thiemann am Dienstag. Sie bleibe damit die größte und bedeutendste Fachmesse für Bühnenproduktion und Musik im deutschsprachigen Raum. Die Freiburger Kulturböse beginnt am Montag nächster Woche (31.01./20.00) und dauert bis zum 3. Februar. Es ist die 23. Ausgabe der jährlich stattfindenden Messe. Gezeigt werden 170 Produktionen in den Bereichen Theater und Musik.