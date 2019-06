Staatssekretär Würtenberger: Einstweiliger Ruhestand

Staatssekretär Julian Würtenberger (CDU) wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Aus persönlichen Gründen, auch wegen der gesundheitlichen Belastungen des Amts, seien wesentliche Voraussetzungen für eine Fortsetzung seiner Arbeit für Land und Koalition nicht mehr gegeben, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

„Julian Würtenberger war in den vergangenen drei Jahren eine wesentliche Stütze unserer Landesregierung, ein herausragender Amtschef des Innenministeriums und für mich persönlich ein exzellenter Ratgeber“, teilte Strobl mit. „Er hielt die Regierungsarbeit an entscheidender Stelle mit am Laufen.“ Nachfolger des 62-Jährigen als Amtschef im Innenministerium wird der für Digitalisierung zuständige Abteilungsleiter Andreas Schütze.

