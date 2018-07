Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verliert seinen Staatsminister. Klaus-Peter Murawski (Grüne) hat darum gebeten, zum September aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu gehen.

Laut Staatsministerium leidet der 68-Jährige seit 20Jahren an sogenannten Cluster-Kopfschmerzen. Zuletzt hat er sich in einer Spezialklinik in Kiel behandeln lassen. Sieben Jahre leitete Murawski nun die Staatskanzlei von Kretschmann. „Ich bedauere außerordentlich, dass ich Klaus-Peter Murawski nicht mehr an meiner Seite habe“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Einen Nachfolger müsse er noch finden.

Neben Belastungen als Chef der Staatskanzlei hätten Murawski jüngst Vorwürfe im Stuttgarter Klinikskandal zugesetzt. Laut Medienberichten war er noch als Stuttgarter Krankenhausbürgermeister mehr in die Unregelmäßigkeiten rund um die internationale Abteilung verwickelt als von ihm dargestellt.