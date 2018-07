Staatsminister Murawski geht auf ärztlichen Rat in Ruhestand

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verliert einen seiner wichtigsten Mitarbeiter: Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) hat aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztlichen Rat seine Versetzung in den Ruhestand beantragt. Das teilte das Staatsministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet. Der 68-jährige Murawski scheidet demnach zum 31. August 2018 aus dem Amt aus.

„Ich bedaure außerordentlich, Klaus-Peter Murawski demnächst nicht mehr an meiner Seite zu haben“, erklärte Kretschmann. Murawski gilt als Strippenzieher und erfahrener Verwaltungsfachmann in der Landespolitik. Als Chef des Staatsministeriums ist er der ranghöchste Beamte in der Regierungszentrale in Stuttgart.