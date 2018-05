Staatsgalerie feiert 175. Geburtstag: „#meinmuseum“

Die Staatsgalerie Stuttgart feiert am Dienstag ihren 175. Geburtstag. Baden-Württembergs heute wichtigstes Kunstmuseum wurde am 1. Mai 1843 von König Wilhelm I. von Württemberg als „Museum der bildenden Künste“ eröffnet. Zur Feier des Jubiläums zeigt die Staatsgalerie die Ausstellung „#meinmuseum“ bis 26. August kostenlos. Erstmals werde die wechselvolle Geschichte des Hauses und seiner wertvollen Sammlung dabei anhand wichtiger Wegmarken und Zäsuren im Überblick dargestellt.

Über die Ausrichtung der Staatsgalerie sei in den vergangenen 175 Jahren wiederholt auch politisch diskutiert worden, hieß es. „Teils wurde intensiv um die Prämissen gerungen, nach denen gebaut, gesammelt, restauriert, ausgestellt und vermittelt werden sollte.“ Über die Social-Media-Kanäle wie Twitter und Facebook sind die Besucher aufgerufen, gemeinsam über das Museum der Zukunft zu sprechen. Statements, Geschichten und Highlights in Bild, Text oder Video werden in die Ausstellung „#meinmuseum“ eingebunden.

Staatsgalerie