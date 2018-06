Staatsanwaltschaft: Waffen aus Magstadt nicht in Paris eingesetzt

Keine Spur aus Württemberg zum Paris-Terror: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind mehrere Sturmgewehre eines Waffenhändlers aus dem Schwäbischen nicht bei den Terroranschlägen am 13. November eingesetzt worden. Es könne ausgeschlossen werden, dass die in Paris verwendeten Waffen von dem 24 Jahre alten Waffenhändler aus Magstadt bei Böblingen stammten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Dieser Verdacht hatte sich aus E-Mails ergeben, die den Verkauf von Sturmgewehren an eine Pariser Lieferanschrift nahelegten. Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Waffen erst am 16. November und nicht nach Paris versandt wurden.