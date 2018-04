Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft Zulagen an PH Ludwigsburg

Ein dreijähriges Kind ist Opfer eines vermutlich sexuell motivierten Übergriffs am Donnerstagabend gegen 16.40 Uhr auf dem Wohnmobilparkplatz in der Straße „Am Klösterle“ in Wangen geworden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidium Konstanz mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst unbekannter Mann das Mädchen, das sich in der Nähe des elterlichen Wohnmobils aufhielt, in einer Hecke auf den Boden gedrückt und sich auf das Kind gelegt.