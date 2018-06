Eine technische Störung hat am Donnerstagmorgen für Einschränkungen bei den Stuttgarter S-Bahnen gesorgt. Am Bahnhof im Stadtteil Zuffenhausen sei in der Nacht ein Fehler in einem Steuerkabel aufgetreten, sagte ein Bahnsprecher. Techniker untersuchten das Kabel. Betroffen waren die Linien S4 und S5, die nur mit Einschränkungen fuhren, sowie die S6 und S60 aus Böblingen kommend, die in Stuttgart wendeten. Einige Züge seien mit wenigen Minuten Verspätung unterwegs gewesen. Der Grund für den Fehler sei noch unbekannt, so der Sprecher.

VVS-Webseite mit Störungsmeldung und Fahrplanänderungen