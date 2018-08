Stöckle-Urteil: SPD fordert Rücktritt von Ministerin Bauer

Von Ingeborg Wagner undSebastian Heilemann

Ursache für die gelb-braune Rauchwolke, die am Dienstagnachmittag im Betriebsgelände der SHW im Ludwigstal in Tuttlingen aufgestiegen ist, ist laut Unternehmen der Brand in einer Abluftreinigungsanlage der Schmelzöfen gewesen. SHW-Unternehmenssprecher Michael Schickling sagt: „Nach unserem Kenntnisstand hat für Anwohner zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefahr bestanden.“

An den beiden Kupolöfen, so heißen die Öfen, in denen der Schrott, den SHW als Ausgangsstoff für Bremsscheiben verwendet, eingeschmolzen wird, herrscht ...