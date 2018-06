„Ich habe mich gefühlt wie eine Glühbirne, die einsam von der Decke hängt. Nackt – für jeden sichtbar. Unter mir war nichts.“ Als Sebastian Deisler diese Selbstdiagnose stellte, war er 27, im besten Fußballeralter also, und zog einen radikalen Schlussstrich. Deisler war nicht irgendein Bundesligaprofi, sondern Nationalspieler, mehr noch, einer, in den die Fachleute die höchsten Erwartungen setzten, ein Fußball-Mozart. Deshalb ließ es sich der FC Bayern auch rund 20 Millionen Vorvertragsprämie kosten, um sich vor der WM im eigenen Land (2006) Deislers Dienste zu sichern. Viele Verletzungen und noch mehr Rückschläge später gab Deisler auf, einer mehr, der im Haifischbecken Bundesliga ausblutetete.

„Das war eine meiner größten Enttäuschungen“ bilanziert der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß die Unterredung anfang 2007 im Winter-Trainingslager am arabischen Golf, als ihm Deisler von seinem unverrückbaren Entschluss berichtete. Man darf Hoeneß, dem Ulmer Metzgerssohn, ruhig glauben, dass er bei dieser Enttäuschung mehr an die verhunzte sportliche Perspektive eines Außergewöhnlichen dachte als an das schöne Geld, das somit die Isar hinunterfloss. Hoeneß: „Eine meiner größten Enttäuschungen. Ich habe ihm zugeredet wie noch was, doch er ließ nicht mehr mit sich reden.“ Burnout, Depression, Sinnleere – das Krankheitsbild hat viele Namen und birgt viele Rätsel. Die Leidtragenden wissen nur eins: Es geht nicht mehr.

Was Deisler 2007 vollzog, hatte Sven Hannawald damals bereits hinter sich. Der Skispringer, einziger Mensch bisher, der alle Springen der Vierschanzentournee gewann, stieg 2004, ein Jahr nach seinem Karriehoch, aus. Diagnose: disziplinbedingte Magersucht, unerfüllbare Erwartungen, Sinnleere allerorten. Fazit: Es geht einfach nicht mehr.

Und dann streikt der Körper

Deisler ist klein und eher zierlich. Hannawald groß und zartgliedrig. Markus Miller dagegen ist eine Hüne (1,88 Meter) ein Sinnbild von Kraft und Stärke – schließlich muss er auch über keine Schanzen springen und in der Luft segeln. Millers Revier ist die Lufthoheit zwischen den Torpfosten. Der Allgäuer hat als Fußball-Torhüter die Karriere-Ochsentour durchgemacht, von Lindenberg über Wangen, VfB Stuttgart II, Augsburg bis hoch zum Leistungsträger des Zweitligisten Karlsruher SC. Als es dort – sportlich wie finanziell – nicht mehr rund lief und Miller zwecks Etateinsparungen gehen sollte, stand er auch diesen Härtetest durch und wechselte zum niedersächsischen Erstligisten Hannover 96, als zweiter Keeper hinter Nationaltorwart Robert Enke. Miller, ein Siegertyp.

Starke Körper verdecken oft den Blick auf wahre Schwächen. Spätestens nach Robert Enkes Suizid 2009 – der Schweigsame war mit den gnadenlosen Gesetzen des Profifußballs nicht klargekommen und hatte, gnadenlos gegen sich selbst, die Konsequenzen gezogen – hörte auch Markus Miller mehr in sich hinein. Verletzungen, Trainingsrückschläge säumten seinen Weg. „Irgendwann bin ich morgens mit dem Auto zu meinem Traumberuf gefahren und habe mich vor einer unlösbaren Aufgabe gesehen. Es war, als ob mein Gehirn verklebt“, sagte er später der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. „Der Körper hat nicht mehr mitgemacht.“

Der Körper reagiert nur auf den Geist. Nach Enkes Todesmarsch auf den Zuggeleisen bei Neustadt/Hannover fand auch Miller den Mut, sich zu seiner Zerbrechlichkeit zu bekennen, eine elfwöchige Auszeit zu nehmen, und meldete sich am 5. September 2011 vom Trainingsbetrieb ab – wegen „mentaler Erschöpfung“. „Das war eine der wichtigsten und besten Entscheidungen meines Lebens“, sagte er in SportBild, dem Zentralorgan der Unverletzlichen und Starken. Sein Schritt stieß im Kollegenkreis und beim Verein auf großes Verständnis. Sein Vertrag wurde bis 2015 verlängert, was mehr ist als bloß materielle Sicherheit. „Das ist ein Vertrauensbeweis.“

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Das ist nicht bloß Lenin, sondern Lebensweisheit, vor allem, wenn man weiß, wie man mit sich umzugehen hat. Markus Miller schöpft Kraft aus seinem Umfeld, doch er blockt intensive Seelengründeleien auch ab: „Darüber möchte ich jetzt nicht mehr so viel reden.“ Er möchte trainieren. Und spielen.

Ausgebrannte versuchen ihr individuelles Schicksal auf individuelle Art zu meistern. Sebastian Deisler ist untergetaucht im Privatleben jenseits des Fußballs. Der Ausnahmeskispringer Sven Hannawald fährt irgendwelche Autorennen in irgendwelchen Klassen. Fußballprofessor Ralf Rangnick (VfB Stuttgart, Schalke), der Hoffenheim von der Regionalliga ins Fußball-Oberhaus geführt hat, ist nach seiner Auszeit nun Sportdirektor bei Red Bulls gesammeltem Fußball-Potenzial (Salzburg, Leipzig) geworden.

Der suizid-gefährdete Fußball-Schiedsrichter Babak Rafati hat seine Lebenskrise (2011) mit einem Buch zu bewältigen versucht („Ich pfeife auf das Leben. Wie mich der Fußball fast das Leben kostete“). Viele Schicksale, viele Wege. Markus Miller glaubt, den für ihn richtigen gefunden zu haben und hat sich eingerichtet: „Ich bin nach wie vor ehrgeizig, vielleicht sogar ein Stückchen mehr als zuvor. Aber der Druck ist nicht mehr da. “

Die Uhr tickt

Miller ist 33. Kein Alter eigentlich für einen Torwart. Aber ein Blick auf die aktuelle Transferlistentabelle des Profifußballs spricht Bände. Millers nationalelfreifer Teamkollege Ron-Robert Zieler (24 Jahre) steht mit achteinhalb Millionen Transfergebühr a conto. Markus Miller (33) als Nummer zwei mit 375000 Euro . Die Uhr tickt. Und die Uhr des Leistungssports tickt schneller und gnadenloser als anderswo. Millers weltbekannter Torwartkollege Oliver Kahn kennt die Mechanismen des Geschäfts: „Professioneller Fußball bedeutet Verzicht, hohe Disziplin und ständige Konfrontation mit der Konkurrenz. Oftmals geht es um viel Geld und Ruhm – entsprechend gnadenlos geht die Öffentlichkeit mit dem Sportler um, wenn der Erfolg mal ausbleibt.“ Die Hochspringerin Meike Kröger, die aus der nicht so öffentlichkeitsfokussierten Leichtathletik kommt, weiß, wie gefährlich es ist, wenn man Schwäche eingesteht. „Die Frage ist, ob und man in den Leistungssport zurückkehren kann, wenn man geheilt ist.“ Kröger hat 2010 zwei Meter übersprungen, ehe sie zermürbt dem Hochleistungssport den Rücken kehrte. „Es macht ja nicht klick und man ist wie vorher. Es braucht eine Weile. Im Leistungssport muss man überzeugt und stark sein, um Erfolg zu haben. Ich spreche von meiner Krankheit, weil durch einen irreparablen Knorpelschaden mein Ausscheiden aus dem Sport definiert ist. Wenn ich ein Comeback vorhätte, würde ich mir das sehr gut überlegen. Man macht sich angreifbar. Die Chance, zurückzukommen, ist eigentlich gleich null.“

Markus Miller („Ich passe auf, dass ich nicht wieder in alte Muster verfalle“) hat sich alles sehr gut überlegt. Er ist zurückgekommen und glaubt an seine Chance. Nicht bloß im Leistungssport („So lange die Knochen halten“), sondern auch und gerade in jener Zeit, wenn der Hochleistungssport zu Ende ist: im richtigen Leben.