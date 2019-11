Städtetag: Verwaltungsfachleute sollen Schulleiter entlasten

Die Einsatz von Schulverwaltungsassistenten zur Entlastung von Schulleitern muss aus Sicht des Städtetags wieder belebt werden. Solche Verwaltungsfachleute könnten die durch immer neue Aufgaben geforderten Schulleiter unterstützen und so den anstrengenden Job für Interessenten attraktiver machen, sagte der Bildungsdezernent des Verbandes, Norbert Brugger, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Jahre nach dem Start eines Schulversuchs sollten wir uns nochmals die Vorteile dieser Einrichtung vor Augen führen und mit der Landesregierung ein langfristiges Konzept erarbeiten.“ Darin müsse auch die Finanzierung geregelt werden.

Der Versuch ist im Schuljahr 2006/07 mit 13 Schulen gestartet; aktuell nehmen noch elf teil, darunter sieben berufliche Schulen. Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag ist von einer Weiterentwicklung des Modells zugunsten der Schulleiter die Rede. Derzeit sind 212 Schulleiterstellen im Land ausgeschrieben.

Der Städtetag will die Unterstützung nicht nur wie das Kultusministerium auf die großen Schulen ab 1000 Schülern oder 70 Lehrern begrenzt wissen. Das wären meist Gymnasien oder Berufliche Schulen. Bei 400 Schulen würden die Kriterien erfüllt. Bedarf bestehe aber auch in den restlichen 4000 Schulen, betonte Verbandsmann-Brugger. Dort könnte es Gemeinschaftslösungen geben mit der Zuständigkeit eines Assistenten für mehrere Schulen. „Das hat sich bei Schulsozialarbeitern und IT-Spezialisten bereits bewährt“, sagte Brugger.

Überdies möchte der Kommunalverband die Arbeit des Verwaltungsassistenten finanziell aufwerten. Derzeit sei er sieben Besoldungsstufen unter dem Schulleiter angesiedelt. Der Städtetag hatte früher auch eine Doppelspitze aus pädagogischem und betriebswirtschaftlichem Leiter favorisiert. „Denn eine Schule gleicht in Vielem einem Unternehmen“, meinte Brugger. Ein Delegieren von Aufgaben in diesem Umfang sei angesichts der verhaltenen Reaktion der Schulleiter aber nicht durchzusetzen gewesen.

Aufgaben der Helfer ist das Verwalten von Liegenschaften, Material, Ausstattung und Vermögen der Schule sowie der Einsatz nicht lehrender Mitarbeiter wie Hausmeister und Sekretärinnen. Insgesamt haben sie auf die Wirtschaftlichkeit der Schule zu achten. Bislang hätten die Schulen ihren Kostenanteil über das Einsparen von Unterrichtsstunden erbracht, erläuterte Brugger. Deshalb sei das Interesse an dem Projekt auch gering gewesen. Künftig müssten das Land und die Kommunen zu einer ausgewogeneren Finanzierung kommen. Brugger resümierte: „Das Lamento des Kultusministeriums über die schwierige Suche nach Schulleitern passt nicht zu der Zurückhaltung bei den Schulverwaltungsassistenten.“

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gerhard Kleinböck, sieht Potenzial im Ausbau der Schulverwaltungsassistenz. „Eine Aufteilung kann sinnvoll sein, wenn ein Standort nicht genug Ressourcen und Arbeit für eine eigene Verwaltungskraft in Vollzeit, aber in Teilzeit hat. Was nicht passieren darf, ist, dass, wie bei Grün-Schwarz derzeit, nur große Schulen berücksichtigt werden und kleine aus dem Blick geraten.“

Kleinböck schlug multiprofessionelle Teams vor. Realisiert werden sollten diese über Budgets für die Schulleitungen, die sich damit je nach Bedarfen ihrer Schülerinnen und Schüler das beste Team zusammenstellen können. „Die Entscheidung, ob zum Beispiel eine IT-Administration, ein Physiotherapeut oder eine Verwaltungsfachkraft benötigt wird, könnte dann flexibel und passgenau vor Ort getroffen werden.“