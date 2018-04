Das Interesse der Kommunen an neuen Finanzierungsinstrumenten für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ist groß. Es hätten sich mehr als ein Dutzend Kommunen gemeldet, die an einer Untersuchung zu diesem Thema teilnehmen wollten, teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart mit. Darunter seien sowohl Städte und Gemeinden als auch Landkreise. Voraussichtlich Anfang Mai werde die Auswahl von drei Kommunen abgeschlossen sein.

Es hätten sich mehr Gemeinden beworben als vom Ministerium angeschrieben worden seien, heiß es. Ins Auge gefasst hatte das Land ursprünglich Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Tübingen, Reutlingen und Bad Säckingen. Diese Gemeinden sowie die Verkehrsverbünde und Kommunalverbände hatten entsprechende Einladungen erhalten.

Das bereits ausgeschriebene Gutachten soll aus Sicht des Verkehrsministeriums ausloten, wie der ÖPNV attraktiver werden kann und welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten dafür möglich sind. Dies soll auf Grundlage von Daten und Erhebungen aus den Modellkommunen beispielhaft berechnet werden.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wertete das Interesse als Zeichen, dass die Frage nach neuen und nachhaltigen Wegen der Finanzierung für den Nahverkehr Kommunen sehr wichtig sei: „Denn Mobilitätsverhalten lässt sich besser ändern, wenn es attraktive Angebote gibt.“ Dies sei das Ziel der Untersuchung.

