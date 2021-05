SSV Ulm qualifiziert sich für den DFB-Pokal

Zum fünften Mal jährt sich am 29. Mai jener Tag, an dem über der Region ein Starkregen nicht gekannten Ausmaßes niederging. Das Gewitter richtete millionenschweren Schaden an, die Fluten waren für die betroffenen Menschen traumatisch.

Die Wettervorhersage ließ für den 29. Mai 2016 keine Unbill ahnen. Die Wetterwarte Süd sprach von einer „äußerst unstabilen und gewitterträchtigen Wetterlage“, die sich kaum vorhersagen lasse. Gewarnt wurde „kleinräumig“ vor „Gewitterböen, Starkregen und Hagel“.