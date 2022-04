Sprinter prallt gegen Lkw: Beifahrer stirbt am Unfallort

Ein Beifahrer ist bei einem Zusammenstoß eines Sprinters mit einem Lkw in Biberach tödlich verletzt worden. Der Sprinter geriet am Donnerstagabend ins Schleudern und prallte auf einer Brücke gegen den entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei mitteilte. Der 32-jährige Fahrer des Sprinters kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der 39-jährige Beifahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.

Der 37 Jahre alte Fahrer des mit zwei Lkw beladenen Lastwagens wurde bei dem Frontalzusammenstoß nur leicht verletzt. Zunächst war unklar, warum der Sprinter ins Schleudern geraten war. Die B33 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt.

Polizeimeldung

© dpa-infocom, dpa:220401-99-753323/2