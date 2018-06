Springreiter Will gewinnt erstmals Großen Preis in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Springreiter David Will hat am Abschlusstag desr 50. Mannheimer Maimarktturniers erstmals den Großen Preis „Die Badenia“ gewonnen. Der 25-Jährige aus Pfungstadt blieb am Dienstag mit dem zehnjährigen Württemberger Schimmelhengst Colorit auch im Stechen gegen neun Konkurrenten fehlerfrei und passierte in 37,81 Sekunden die Ziellinie. Mannschafts-Olympiasieger Lars Nieberg (Münster) belegte mit Leonie den zweiten Platz (0/38,25 Sekunden). Der ehemalige Mannschafts-Weltmeister Albert Zoer (Niederlande) blieb als Dritter mit Wollie Bollie ebenfalls ohne Strafpunkte.

„Mein Schimmel hat eine große Galoppade und ist in den Wendungen sehr gut – der Plan ist aufgegangen“, sagte Will. Der Shooting-Star der deutschen Springreiter kassierte für seinen Coup beim Jubiläumsturnier 15 000 Euro Siegprämie.

Eva Bitter (Bad Essen) belegte mit Perigueux Platz fünf vor Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Monte Bellini. Beide wiesen vier Strafpunkte auf. Der Weltranglisten Erste Christian Ahlmann (Marl) mit Aragon und Mannschafts-Europameister Marco Kutscher (Riesenbeck) mit Calado mussten sich nach Springfehlern schon im Umlauf geschlagen geben.

Überschattet wurde das abschließende Springen durch zwei Stürze an einem Brückenmauer-Hindernis. Ramzy Alduhami (Saudi-Arabien), Mannschafts-Olympiadritter von London, musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Glimpflicher verlief der Sturz des Italieners Roberto Cristofoletti, der den Parcours zu Fuß verlassen konnte.

Zuvor hatte der frühere deutsche Meister Philipp Weishaupt das erste Finalspringen gewonnen. Mit der italienischen Stute Luce blieb der 27-Jährige aus Riesenbeck im Stechen in 33,53 Sekunden ohne Fehler. Armin Schäfer (Mannheimer) ritt mit Carino auf den zweiten Platz. Ralf Runge aus Montabaur belegte mit Summersault ebenfalls fehlerfrei den sechsten Platz.

Felix Haßmann entschied zum Auftakt eine Springprüfung der Klasse S für sich. Der 27 Jahre alte Springreiter aus Lienen legte mit Chicca in 59,92 Sekunden einen fehlerfreien Ritt hin. Der Mexikaner Alberto Michan Halbinger belegte mit Colombina den zweiten Platz vor dem ebenfalls fehlerfreien Schäfer mit Sir de Diamant.

Maimarkt-Turnier