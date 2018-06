Springreiter Mario Stevens hat beim internationalen Maimarktturnier in Mannheim seinen zweiten Sieg gefeiert. Der 32-Jährige aus Molbergen blieb am Dienstag auf seinem Nachwuchspferd Fairmont im Stechen der Springprüfung Klasse S in 43,95 Sekunden fehlerfrei. Tina Deuerer aus Bretten belegte auf Guiana in 45,23 Sekunden ebenfalls ohne Abwurf Rang zwei. Der Niederländer Gert Jan Bruggink wurde auf Dakota Dritter.

Homepage Veranstalter