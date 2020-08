„Sprachpolitischer Elfenbeinturm“: Kretschmann kritisiert

Der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für seine Äußerungen zur Gendersprache kritisiert. „Ich würde mir vom Koalitionspartner wünschen, dass er aus dem sprachpolitischen Elfenbeinturm heruntersteigt und sich mit den Problemen befasst, die den Menschen tatsächlich Sorgen bereiten“, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Man stehe einen Wimpernschlag vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und stecke mitten in einer Pandemie. „Da es ist schon bemerkenswert, welches Thema bei den Grünen offenbar oberste Priorität hat.“

Die CDU werde weiterhin für sichere Arbeitsplätze und eine gute Perspektive für die Wirtschaft in Baden-Württemberg kämpfen. „Sollte der grüne Partner sich hieran beteiligen wollen ist er herzlich willkommen.“

Kretschmann hatte vor wenigen Tagen „Sprachpolizisten“ und „Tugendterror“ kritisiert. „Jeder soll noch so reden können, wie ihm der Schnabel gewachsen ist“, so der Ministerpräsident. Er räumte ein, dass es ihm nicht leichtfalle, stets die weibliche Form zu nennen, wenn er etwa von Polizisten und Polizistinnen spreche. Die Äußerungen hatten auch in seiner eigenen Partei Kritik ausgelöst.