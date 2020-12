„Sportler des Jahres“ werden in Baden-Baden gekürt

Die hohen Corona-Fallzahlen der vergangenen Wochen machen sich im Klinikum Tuttlingen deutlich bemerkbar. So viele Covid-Patienten wie noch nie werden dort inzwischen behandelt. Das medizinische Personal arbeitet an seinen Kapazitätsgrenzen. Dass es im Krankenhaus noch rund läuft, funktioniert häufig nur durch den Verzicht auf Urlaub und freien Tagen sowie einem hohen Maß an Flexibilität. Für viele Mitarbeiter ist es auch psychisch eine belastende Situation.