Splett wirft CDU Kampagne beim Thema Straßenbaumittel vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) hält die CDU-Angriffe beim Thema Bundesfernstraßen-Gelder für einen gezielten Wahlkampf-Feldzug. „Das war eine Kampagne der CDU“, sagte Splett der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Die CDU hatte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vorgeworfen, Bundesmittel in Millionenhöhe aus Berlin verschmäht zu haben. Die CDU „schieße“ heute in der politischen Auseinandersetzung schärfer, sagte Splett. „Das hat schon etwas mit Wahlkampf zu tun“, meinte sie angesichts der Kommunal- und Europawahl am 25. Mai und der Landtagswahl in zwei Jahren. Zudem forderte sie mehr Personal in den Regierungspräsidien.

