Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Spitzentreffen zwischen Bahn-Konzernchef Rüdiger Grube und Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) zu Stuttgart 21 am kommenden Montag ist geplatzt. Das Staatsministerium wies am Donnerstag darauf hin, dass das Gespräch nicht stattfinden werde. Die Gründe wurden nicht genannt. Die Bahn hatte die Zusammenkunft am Mittwoch bestätigt, während sich das Staatsministerium bedeckt gehalten hatte. Bei dem Treffen sollte es um den Abriss des Südflügels des Stuttgarter Hauptbahnhofs gehen. Grube hatte unlängst angedeutet, dass der Konzern mit dem Abriss des Südflügels unter bestimmten Bedingungen bis nach der Volksabstimmung am 27. November warten könnte. Die Landesregierung hatte mehrfach gefordert, vor der Abstimmung keine vollendeten Tatsachen zu schaffen. Von den Projektpartnern wird derzeit der 23. September als nächster Termin für die Sitzung des Lenkungskreises angepeilt.

Geißler-Kompromiss

Bahn zum Bahnprojekt

Projektgegner