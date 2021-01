Spitzenkoch Klink hat trotz Lockdowns keine Zukunftsangst

Der öffentlich viel beachtete Aufbruch in eine neue Zeit ist für den „Hirsch“ in Lochbrücke in der ersten Videoschalte erfolgt, mit der ein Meckenbeurer Ratsgremium tagte. Die Mitglieder im Technischen Ausschuss haben in der Online-Konferenz einhellig gebilligt, dass das denkmalgeschützte Gebäude umgebaut werden darf. Aus einem der ältesten Gasthäuser in der Region wird damit ein Wohnhaus mit 13 Einheiten.

Dem Antrag auf „Sanierung und Umnutzung“ zufolge, wie ihn Ortsbaumeister Axel Beutner vorstellte, bleibt das Haus auf dem ...