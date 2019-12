Spitzenkandidatin Eisenmann über die CDU, Tesla, die Kanzlerfrage und Bleiberecht

Susanne Eisenmann (55) will die CDU in der Landtagswahl 2021 wieder zur stärksten Partei in Baden-Württemberg machen. Im Wahlkampf tritt die derzeitige Kultusministerin als Spitzenkandidatin gegen ihren Kabinettschef Winfried Kretschmann von den Grünen an. Bevor sie Ministerin wurde, war Eisenmann Schulbürgermeisterin in Stuttgart. Die Landespolitik kennt sie schon aus den 1990er-Jahren, als sie Büroleiterin des damaligen CDU-Fraktionschefs Günther Oettinger war. (sz)