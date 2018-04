Spiritusflasche explodiert: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei der Explosion einer Spiritusflasche ist eine 50 Jahre alte Frau in Reichenau (Kreis Konstanz) lebensgefährlich verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Konstanz mitteilten.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 66 Jahre alter Bekannter den Spirituskocher nachfüllen, als es am Samstag zu dem Unglück kam. Beim Hantieren mit dem Gerät entzündete sich die Spiritusflasche aus noch unbekannter Ursache und explodierte. Die in direkter Nähe stehende Frau erlitt schwere Verbrennungen an Gesicht, Oberkörper und an den Händen. Auch der 66-Jährige musste mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht werden.

Mitteilung der Behörden