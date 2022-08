Spinne legt Obst- und Gemüseabteilung von Supermarkt lahm

Wegen einer vermeintlich giftigen Spinne ist die Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts in Mannheim gesperrt worden. Mitarbeiter entdeckten die ungewöhnliche Spinne am Montag in einer Bananenkiste, wie die Polizei mitteilte. Die Tierrettung konnte schließlich Entwarnung geben: Bei dem Achtbeiner handelte es sich um eine heimische Kräuseljagdspinne. Das Tier wurde in einem Gebüsch am Parkplatz ausgesetzt und die Sperrung der Obst- und Gemüseabteilung nach 45 Minuten wieder aufgehoben.

Mitteilung der Polizei

