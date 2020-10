Spieler und Betreuer nach Fußballspiel in Quarantäne

Nach einem Fußballspiel in Gutach im Breisgau hat das Gesundheitsamt Spieler, Betreuer und Trainer von zwei Mannschaften vorsorglich in Quarantäne geschickt. Drei Tage nach dem Fußballspiel am 10. Oktober zwischen dem SC Gutach-Bleibach und der SG Simonswald/Obersimonswald II habe es erste Meldungen über Coronasymptome bei Spielern gegeben, erklärte Michael Baumer, Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit beim SC Gutach-Bleibach am Dienstag. Das Gesundheitsamt Emmedingen habe in der Woche nach dem Spiel versucht, die Kontakte zu ermitteln. Dies sei aber nicht gelungen. Am 17. Oktober sei dann eine „General-Quarantäne“ für alle verordnet worden. Zuerst hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.