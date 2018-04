Ein sechsjähriger Junge ist am Samstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 42 Jahre alte Fahrer den spielenden Jungen in einer Grundstückseinfahrt in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) übersehen und mit seinem Auto erfasst. Der Sechsjährige wurde von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung