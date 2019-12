Spezialkräfte finden illegale Böller und Munition in Wohnung

150 illegale Böller und eine Schachtel Munition haben Spezialkräfte der Bundespolizei in der Wohnung eines 48 Jahre alten Mannes in Lörrach gefunden. Vor einem Monat hatte der Mann versucht, die Schweizer Grenze mit einer geladenen Handfeuerwaffe zu passieren, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach mitteilte. Die Ermittler vermuteten, dass der Mann weitere Waffen haben könnte. Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin am Donnerstag die Wohnung. Die Munition hätte laut einer Sprecherin der Bundespolizei sowohl in ein Gewehr als auch eine Pistole gepasst.

Mitteilung der Bundespolizei