Der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall (SPD) hat am Mittwoch im Stuttgarter Landtag dementiert, dass in seinem Haus konkret ein Gesetzentwurf zur Verschärfung der Sperrzeiten vorbereitet werde. „Es gibt dazu keinen Vorschlag aus unserem Haus“, stellte er klar. Allerdings werde geprüft, wie bei den geltenden Regeln für die Kommunen mehr Rechtssicherheit hergestellt werden könne. „Die Diskussionen sind nicht einfach“, gab Gall schon mal zu.

Früh um neun Uhr diskutierte der Landtag über die von der FDP beantragte Debatte darüber, ob im grün-roten Regierungslager bei dem Thema Chaos herrsche. Seit zwei Jahren beschäftigt der Streit um Alkoholexzesse im „öffentlichen Raum“ regelmäßig das Parlament. Auch ein Runder Tisch beim Staatsministerium wurde eingerichtet.

Der Handlungsdruck allerdings hat sich zuletzt abgemildert. Das belegt unter anderem die Kriminalitätsstatistik. Auch aus einem internen Papier des Staatsministeriums geht hervor, dass dort die Lage besser als noch vor zwei Jahren eingeschätzt wird.

78 Problemlagen wurden vor zwei Jahren landesweit ermittelt und analysiert. Dazu zählte die Ravensburger Altstadt. Für die Grünen betonte der Ravensburger Abgeordnete Manfred Lucha, es gehe nicht darum, Veranstaltungen zu verkürzen, sondern Störungen zu vermeiden. „Wir brauchen vitale Gastronomen und vitale Städte.“ Dabei lässt die geltende Gaststättenverordnung den Kommunen durchaus Spielräume zu. So steht in Paragraf elf: „Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse kann die Sperrzeit durch Rechtsverordnung allgemein verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden.“

Der vom Runden Tisch an das Innenministerium ergangene Auftrag lautet, Ausnahmen sauberer und genauer zu beschreiben. Unter anderem hatte der Verwaltungsgerichtshof längere Sperrzeiten in der Stadt Kehl 2012 wieder kassiert. Ziel müsse sein, „die kommunale Kompetenz vor Ort zu stärken und den Kommunen mehr Rechtssicherheit zu ermöglichen“. Jetzt suchen Galls Juristen nach einem „Ausgleich zwischen dem Recht der Anwohner auf körperliche Unversehrtheit und der Berufsfreiheit der Gastwirte“. Zudem, auch das zeigte sich im Verlauf der Debatten der vergangenen zwei Jahre, entstehen die größten Probleme nicht im direkten Umfeld von Bars oder Kneipen.

Lage hat sich punktuell beruhigt

Schon im Sommer 2013, als der Streit im Landtag so richtig in Schwung gekommen war, hielten sich in Heidelberg, Freiburg und Ravensburg die Übergriffe in Grenzen. In den drei Sommermonaten wurden dort zusammen „140 Straftaten mit Bezug zu Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit oder zur Party- und Eventszene“ gezählt. Allein zum Volksfest auf dem Cannstatter Wasen musste im Herbst 2013 die Polizei innerhalb von zwei Wochen 944-mal ausrücken.

Lucha führte den Trend auch auf die Präventionsprogramme der Polizei, der Kommunen und von Jugendschützern zurück. Mehrere Netzwerke im Land sind entstanden. Dennoch soll die Vorbeugung und Aufklärung intensiviert werden. Im Entwurf für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurden die Mittel für gezielte Aufklärung und Vorbeugung auf 500000 Euro erhöht.