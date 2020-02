Sperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs nach Brand teils wieder aufgehoben

Ein Kurzschluss und ein anschließender Kabelbrand haben den Zugverkehr im Bahnknoten Stuttgart mitten im morgendlichen Pendlerverkehr ordentlich durcheinander gebracht.

Stundenlang wurde der Hauptbahnhof am Dienstagmorgen für S-Bahnen und Fernzüge gesperrt, weil ein Rohr unter den Gleisen gebrochen war. Das austretende Wasser löste nach Angaben der Bundespolizei einen Kurzschluss aus, der widerum den Kabelbrand entfachte.

⚠️ Update #Stuttgart Hbf: Sperrung Stuttgart Hbf teilweise aufgehoben. Der Bahnverkehr ist weiterhin beeinträchtigt. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/rnaSSELCgU über die aktuelle Lage.— Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 4, 2020

Während der S-Bahn-Verkehr am späteren Vormittag wieder aufgenommen wurde, blieb Stuttgart für Fernzüge auch über die Mittagsstunden hinaus nicht erreichbar. Erst am Nachmittag hob die Bahn die Sperrung für die ersten acht Gleise teilweise auf.

Betrieb noch bis Mittwochvormittag gestört

Einige Regionalzüge sowie der IC über Singen nach Zürich fuhren am Nachmittag wieder den Stuttgarter Bahnhof an, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Ein Großteil des Fernverkehrs müsse jedoch weiterhin andere Bahnhöfe in Esslingen und Vaihingen/Enz ansteuern.

Die Bahnbetrieb in Stuttgart dürfte noch bis mindestens Mittwochvormittag eingeschränkt bleiben, sagte der Sprecher. Wann die Sperrung komplett aufgehoben werden kann, war demnach am Dienstag noch unklar.

Das Feuer brach laut der Deutschen Bahn um 8.36 Uhr aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Bundespolizei nicht. Nach Angaben der Stadt Stuttgart brannte es unter den Gleisen in einem technischen Bereich.

Starker Rauch zog auf, stieg nach oben und legte sich zunächst über zwei Gleise. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Reisende aufgefordert, im Zug zu bleiben. Außerdem wurden die Bahnsteige geräumt.

Ursache für den Brand war wohl eine defekte Wasserleitung im Versorgungstunnel, was einen Kabelbrand auslöste. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. #Stuttgart Hbf pic.twitter.com/YFcvexRuLs— Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) February 4, 2020

Nach Angaben der Bahn enden und starten die Fernverkehrszüge aus Hamburg Richtung Stuttgart derzeit in Mannheim. Züge aus Paris fahren über Karlsruhe nicht hinaus und enden auch dort.

Tickets im Fernverkehr behalten Gültigkeit

„Die Fernverkehrszüge zwischen Karlsruhe und Nürnberg entfallen“, teilte die Bahn weiter mit. Andere Fernverkehrszüge fahren an Stuttgart vorbei und halten in Esslingen.

Die Regionalverbindungen nach Tübingen, Heilbronn, Pforzheim und Karlsruhe fuhren laut Sprecher am Nachmittag wieder. Mit Verspätungen müsse allerdings weiter gerechnet werden. „Alle anderen Regionalzüge wenden vorzeitig an Vorstadtbahnhöfen. Reisende können dort in die S-Bahn umsteigen“, empfahl die Bahn.

Tickets des Fernverkehrs, die von der Sperrung betroffen sind, behalten demnach ihre Gültigkeit. Sie können bis zum 10. Februar kostenfrei storniert oder nach Störungsende flexibel genutzt werden, hieß es.