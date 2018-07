Sperrung der A6 bei Sinsheim beginnt: Staus befürchtet

Die Autobahn A6 wird ab dem frühen Samstagnachmittag (14.00 Uhr) bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wegen eines Brückenabrisses in beiden Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt. Autofahrer müssten sich auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen, wie Michael Endres, Sprecher der Betriebsgesellschaft ViA6West, am Samstag mitteilte. Der Verkehrswarndienst in Stuttgart rechnete zudem im ganzen Land mit vollen Fernstraßen, auch weil in mehreren Bundesländern im Norden und Osten Deutschlands die Sommerferien begonnen haben.

Die Sperrung der A6 dauert voraussichtlich bis Sonntag, 16.00 Uhr. Der Verkehr, laut Betriebsgesellschaft am Wochenende rund 60 000 Fahrzeuge pro Tag, wird zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd von der Autobahn umgeleitet. „Generell empfehlen wir Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren“, sagte Endres.

Der Abriss der Brücke bei Sinsheim sei notwendig, um die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sechsspurig auszubauen. Nach Angaben der Betriebsgesellschaft muss rund um die Abrissstelle der feinporige Asphalt, sogenannter Flüsterasphalt, aufwendig mit Vlies, Sand und Stahlplatten abgedeckt werden, damit fünf Bagger arbeiten können.

Auch am kommenden Wochenende (14. und 15. Juli) soll die Autobahn gesperrt werden. Dann zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt. Auch dort soll eine marode Straßenbrücke abgerissen werden. Die beiden neuen Brücken sollen laut ViA6West Anfang nächsten Jahres fertig sein.

