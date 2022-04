Speiseöl ist teuer und knapp: Droht Pommes-Mangel im Südwesten?

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Baden-Württemberg gibt Entwarnung. "Aktuell können wir noch keinen Pommes-Mangel ausrufen", sagt Pressesprecher Daniel Ohl auf Nachfrage von Schwäbische.de. Aber unterschätzen dürfe man die Lage auch nicht.

Denn, das zeigt eine aktuelle Dehoga-Umfrage, der Ukrainekrieg und Russlands Politik beeinflussen auch die hiesigen Lebensmittelpreise. Diese wirken sich insbesondere beim Sonnenblumenöl spürbar auf die Gastbetriebe aus.

Russland verhängt Exportverbot für Sonnenblumenkerne

Nicht zuletzt, weil Russland ein Exportverbot für Raps und Sonnenblumenkerne verhängt hat, wie die dpa berichtet. Das Ausfuhrverbot gelte bis Ende August, teilte das Landwirtschaftsministerium am vergangenen Donnerstag in Moskau mit.

Zudem solle der Export für Sonnenblumenöl von Mitte April bis Ende August auf 1,5 Millionen Tonnen begrenzt werden. Damit solle vor dem Hintergrund einer erhöhten Nachfrage und gestiegener Preise die Versorgung russischer Kunden sichergestellt werden.

In Russland waren angesichts einschneidender westlicher Sanktionen wegen des Ukrainekriegs zuletzt viele Lebensmittel deutlich teurer geworden. Mancherorts kam es zu Hamsterkäufen. Mehrere Supermarktketten beschränkten den Verkauf von Grundnahrungsmitteln wie Zucker oder Buchweizen auf eine bestimmte Menge pro Person.

Gastronomiebetriebe sehen größte Herausforderung beim Preisanstieg

Der Mangel kommt währenddessen auch in den deutschen Küchen an. Am Montagmittag gaben drei Viertel der Teilnehmer einer situativen Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes in Baden-Württemberg an, dass sie Lieferengpässen bei bestimmten Produkten bemerken.

Spitzenplatz belegt dabei das Speiseöl, das von fast 97 Prozent der Befragten als knappes Gut bewertet wird (Stand: 4. April, 12 Uhr).

Im Moment haben wir Öl, aber die Beschaffung ist schwieriger und teurer als noch im Januar. Dehoga-Pressesprecher Daniel Ohl

Direkt darauf folgt ein Lieferengpass von Mehl. Weiter haben die Befragten durchschnittlich angegeben, dass der Öl-Preis im Wareneinkauf gefühlt um 73 Prozent gestiegen ist. Fleisch und Mehl um jeweils 30 Prozent; Butter, Gemüse und Fisch um über 20 Prozent.

Folglich halten 87 Prozent der befragten Gaststättenbetreiber in Baden-Württemberg steigende Lebensmittelpreise für die größte Herausforderung.

Mit annähernd gleicher Gewichtung sorgen sich Gastronomen auch um die steigenden Energiekosten. Für 67 Prozent sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise am meisten herausfordernd und für 62 Prozent sind die ebenfalls steigenden Personalkosten sowie der akute Mitarbeitermangel am bedrohlichsten. Mehrfachnennungen waren möglich.

Mancherorts sind die Lager gut gefüllt

"Das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Endpreise und Angebote bleiben", erklärt Ohl. Die Betreiber reagieren entsprechend mit Veränderungen. Momentan bleiben diese aber noch überschaubar.

Denn "der ein oder andere Betreiber überlegt, ob er gewisse Vorprodukte ersetzen oder weglassen kann", so Ohl. Konkret bedeutet das, dass Pommes auch durch Kartoffelsalat als Beilage ersetzt werden können.

Man mache sich Gedanken, wie viel Frittiertes man noch anbietet. Die Gastronomen wurden in der Umfrage zudem gefragt, ob Pommes weiterhin angeboten werden können: "Die Betreiber sagen nicht, dass es nächste Woche keine Pommes mehr gibt", sagt Ohl.

Viele Betriebe hätten ein gefülltes Lager. "Wir können noch keinen Pommes-Mangel ausrufen." Dennoch hörte Ohl auch von einem Einzelfall, der als Imbissbetreiber zeitweise die Pommes auf der Karte gestrichen hatte. Ohl kenne aber niemand, der gar nichts mehr habe, sagt er. "Es hängt auch von der Betriebsart ab", sagt Ohl.

Steigende Preise und Unsicherheiten werden demnach nicht nur Gastronomen, sondern auch Verbraucher zu spüren bekommen. Wie hart uns der Anstieg letztlich trifft, dazu kann Ohl keine Aussagen treffen. Dies obliegt schlussendlich dem Anbieter.