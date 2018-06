Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Unbekannte haben dem Erzengel Michael in Schwäbisch Hall ein Stück von seinem Speer gestohlen. Die Statue in der St. Michaels Kirche zeigt den Kampf des Erzengels mit einem Drachen. Das gestohlene Holzteil sticht dem Drachen dabei eigentlich in den Rachen. Weil der Engel schon häufiger bestohlen wurde, hat die Kirchengemeinde den Speer aus Stein zuletzt durch ein Modell aus Holz ersetzt. Dennoch betrage der Schaden rund 1000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

