SPD will im Landtag „SOS-Programm“ für Kitas diskutieren

Nach den alarmierenden Ergebnissen einer Umfrage unter 2200 Kita-Leitungen will die SPD im Landtag über ein „SOS-Programm“ für die frühkindliche Betreuung und einen Kita-Gipfel diskutieren. „Dass ein Großteil der Kitas im Land die Aufsichtspflicht nicht mehr durchgehend gewährleisten kann, ist eine Katastrophe“, sagte der SPD-Landes- und -Fraktionschef Andreas Stoch vor der für Donnerstag (09.30 Uhr) geplanten Debatte. Zuerst hatte die „Südwestpresse“ über die Forderung der Oppositionspartei berichtet.

Die SPD fordert unter anderem ein Sofortrückkehrprogramm und einen Aufstockungsbonus bei Teilzeit. Zudem muss die vertragliche Leitungszeit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. „Aufgaben des Personalmanagements, der pädagogischen Leitung oder der Organisationsentwicklung dürfen nicht zu Einschnitten in der Betreuung der Kinder führen“, fordert die Partei weiter. Notwendig sei zudem ein „Kita-Gipgel“, um Betreuungsengpässe zu entschärfen.

Nach einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hat fast jede Krippe und jeder Kindergarten im Südwesten in den vergangenen Monaten deutlich zu wenig Personal einsetzen können. Für Schlagzeilen hatte auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung gesorgt. Demnach wird es in Baden-Württemberg trotz eines deutlichen Personalausbaus in den Kitas schwerfallen, ausreichend Erzieherinnen und Erzieher für die starke Nachfrage in der Kinderbetreuung einzustellen.

