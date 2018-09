Die Oppositionsfraktionen SPD und FDP haben die Entlassung von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) beantragt. Sie begründeten dies am Mittwoch im Landtag mit Bauers Rolle in der Zulagenaffäre an der Hochschule in Ludwigsburg. Der Antrag dürfte im Parlament aber keine Zustimmung finden, weil die grün-schwarzen Regierungsfraktionen ihn mit ihrer Mehrheit abschmettern können. Nach der Landesverfassung muss der Ministerpräsident ein Regierungsmitglied erst dann entlassen, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Landtags dies beschließen.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch bezog sich auf die Abwahl der Rektorin der Hochschule, Claudia Stöckle. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte diese als unrechtmäßig eingestuft und erklärt, dass Bauer die Öffentlichkeit falsch über die Arbeit einer Kommission informiert habe, die zur Abwahl der Rektorin führte. Stoch erinnerte daran, Bauer habe erklärt, die Kommission arbeite unabhängig. Damit habe sie vorsätzlich Landtag und Öffentlichkeit getäuscht.

Wie Stoch hielt auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Ministerin vor, ihrer Fürsorgepflicht gegenüber der verbeamteten Stöckle verletzt zu haben. Die Opposition hielt Bauer zudem vor, kein Interesse an der Aufklärung der Vorgänge in Ludwigsburg zu haben. AfD-Vizefraktionschef Rainer Podeswa legte der Ministerin nahe, von selbst zurückzutreten. Redner von Grünen und CDU verteidigten Bauer hingegen ebenso wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er sagte: „Theresia Bauer ist eine hervorragende Wissenschaftsministerin, und das wird sie auch bleiben.“

Entlassungsantrag