SPD sucht Einigkeit: Stoch ist der neue Chef im Süden

Die SPD Baden-Württemberg hat einen neuen Vorsitzenden. Im Duell mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci hat sich der Fraktionschef im Stuttgarter Landtag Andreas Stoch am Samstag in Sindelfingen durchgesetzt. Vor allem ein Thema beherrschte den Landesparteitag: die internen Grabenkämpfe, die in den vergangenen Wochen hart ausgefochten wurden.

Das Ergebnis war denkbar knapp: Andreas Stoch wählten 159 Delegierte und damit 50,6 Prozent. Für Lars Castellucci stimmten 151 Genossen, was 48,1 Prozent entspricht. Vier Delegierte enthielten sich. Castellucci rief die Parteimitglieder daraufhin zur Versöhnung und zur Einigkeit auf. „Jetzt stehen wir zusammen, hinter Andi Stoch und hinter dem neuen Landesvorstand.“

In den Wochen vor dem Wahlparteitag hatten sich die verschiedenen Lager in der Partei regelrecht bekriegt - unter anderem auf den sozialen Plattformen im Internet. Die Landespartei ist ohnehin gespalten - in Vertreter des linken Flügels, zu denen die bisherige Landeschefin Leni Breymaier zählt, und in die sogenannten Netzwerker, denen Castellucci zugeschlagen wird, obwohl er dies anders sieht. Die Grabenkämpfe hatten Fahrt aufgenommen, als Castellucci seine Kandidatur gegen Breymaier angekündigt hatte. Sie hatte den Mitgliederentscheid knapp gewonnen - zu knapp für sie. Daher hatte sie am Dienstag den Rückzug von der Spitze angekündigt. Castellucci hatte an seiner Bewerbung trotz Niederlage festgehalten. Und am Donnerstag hatte schließlich auch Ex-Kultusminister Stoch seine Kandidatur erklärt. Noch am Samstag hatte kein Parteimitglied mit Sicherheit sagen können, wer gewinnen würde.

Beide Kandidaten versuchten, die Delegierten mit emotionalen, kämpferischen Reden zu gewinnen - beide betonten als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, die Partei zu einen. „Ich will, dass wir ab morgen wieder zusammenarbeiten - egal, wie das heute ausgeht“, betonte Castellucci. Und Stoch erklärte: „Was ich als besonders lähmend betrachte, ist der Verlust des Respekts vor den Leuten in unserer eigenen Partei.“ Beide riefen die Genossen dazu auf, ihre Kraft auf den Kampf gegen die politischen Feinde außerhalb der eigenen Reihen zu legen.

40 Delegierte nutzten die Gelegenheit zur Aussprache - und fast jeder schimpfte über den Umgang der Genossen miteinander. „Ich mache mir große Sorgen um den Zustand unserer Partei“, sagte etwa IG-Metall-Landeschef Roman Zitzelsberger. „Wir beschäftigen uns nur mit uns selbst, wir beschädigen uns nur selbst. Wir müssen diesen Unfug überwinden.“ Denn, so sagte es Marian Schreier, Bürgermeister von Tengen im Kreis Konstanz: „Niemand traut am Ende einem Laden, der sich nicht gegenseitig über den Weg traut.“ Genervt fügte Simon Özkeles vom Kreisverband Biberach an: „Seit Jahren schlagen sich die beiden Flügel gegenseitig die Köpfe ein, statt Politik für die Menschen zu machen.“ Dem sonst so besonnenen Landtagsabgeordneten Peter Hofelich platzte schließlich der Kragen: „Die stolze Volkspartei SPD ist doch nicht RTL am Nachmittag.“

Frederick Brütting, Bürgermeister von Heubach auf der Ostalb, trat nicht mehr als stellvertretender Landesvorsitzender an. Er habe lange genug Funktionen bekleidet, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“ - unter anderem als Juso-Vorsitzender. „Schon bei den Jusos gibt es seit 20 Jahren Fronten, das setzt sich in der Partei fort“, so Brüttings Analyse. Seine Hoffnung: „Nach heute werden sich alle am Riemen reißen.“ Der frühere Juso-Chef Leon Hahn aus Friedrichshafen nannte den Parteitag das „reinigendste Gewitter der SPD im Land seit vielen Jahren“.

Andreas Stoch hat die Kampfabstimmung um den Vorsitz der SPD in Baden-Württemberg gewonnen. (Foto: Marijan Murat / DPA)

Das wünschte sich auch Jan-Peter Bukowski vom Ravensburger Kreisverband. Mit 17 Jahren war er das jüngste männliche Delegationsmitglied in Sindelfingen. „Was heute gesagt wurde, muss man jetzt auch umsetzen“, forderte er. Er hätte sich Castellucci als neuen Vorsitzenden gewünscht. Dennoch: „Die Castellucci-Leute sollen jetzt hinter der demokratischen Wahl stehen.“ Hinter Stoch, hinter dem gesamten Führungsteam, das sich stark verändert hat.

Lediglich der Schatzmeister Karl-Ulrich Templ bleibt mit 90 Prozent Zustimmung im Amt. Und die Landtagsabgeordnete Gabi Rolland bleibt Vize-Vorsitzende. Sie ist mit 75,5 Prozent für den Bezirk Südbaden wiedergewählt worden. Für Nordbaden löst Parsa Marvi (79,9 Prozent) nun Lars Castellucci ab. Statt Frederick Brütting vertritt Jasmina Hostert (80,1 Prozent) Nordwürttemberg. Die langjährige Vize-Vorsitzende und linke Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis war auch nicht mehr angetreten. Die Tübinger Kommunalpolitikerin Dorothea Kliche-Behnke (76 Prozent) steht künftig für Südwürttemberg. Um einige Vize-Posten hatte es mehrere Kandidaturen gegeben. Beim Parteitag stand jedoch nur ein Bewerber pro Platz zur Wahl.

Nachdem auch Luisa Boos nicht mehr als Generalsekretärin angetreten war, war der Weg frei für den Vize-Fraktionschef im Landtag Sascha Binder. Er bekam 69,4 Prozent der Stimmen. Dass die Macht nun stärker als bislang konzentriert ist - Stoch ist Fraktions- und Landeschef, er wie Binder sind im Landtag - deutete Stoch nicht als Makel. „Wir wollen mit den Menschen über Themen diskutieren, die wir hier in Baden-Württemberg lösen können.“ Eines wolle er gleich am Montag angehen: ein Volksbegehren, um die grün-schwarze Landesregierung zur gebührenfreien Kita zu bewegen. Wie sie mehr Einigkeit in der Partei erreichen wollen? „Wir werden im Landesvorstand mit guten Beispiel vorangehen“, sagte Binder.

Stoch würdigte seine Vorgängerin als „wichtige Sozialdemokratin fürs Land“ und sagte: „Ich habe noch selten erlebt, dass jemand seine Aufgabe so mit Leib und Seele angenommen hat.“ Nur ein Mal brach der scheidenden Landesvorsitzenden Breymaier die Stimme: als sie sich bei ihrer Generalsekretärin Boos bedankte. Ihren Genossen redete auch sie ins Gewissen, indem sie auf die widrigen Umstände früherer Sozialdemokraten verwies - etwa im zweiten Weltkrieg. „Denen sind wir es schuldig, dass wir unser Geschäft hier gut machen. Es geht nicht um Personen. Es geht um die Partei.“

Ärger um SPD-Bundesvorsitzende Nahles

Die Südwest-Sozialdemokraten sind wütend. Beim Parteitag am Samstag in Sindelfingen wollten sie ihrer Bundesvorsitzenden Andrea Nahles die Meinung dazu sagen, dass die beiden verdienten Europaabgeordneten Peter Simon und Evelyne Gebhardt vom Bundesvorstand auf die aussichtslosen Plätze 28 und 25 der Liste für die Europawahl gesetzt worden waren. Auf Platz 15, dem ersten Platz für Baden-Württemberg, steht die nun ehemalige Generalsekretärin Luisa Boos - obwohl die Landespartei sie klar hinter Gebhardt und Simon aufgestellt hatte. Entgegen der Planung kam Nahles nicht - und erntete dafür Buh-Rufe. Sie kämpfe mit einer Bronchitis, so die Erklärung.

Bei einer Telefonkonferenz am Vortag habe sie laut Teilnehmern eine weitere Erklärung vorgebracht: Die Genossen sollten den Parteitag nutzen, um die innere Zerrissenheit zu überwinden. Manche Delegierten warfen ihr zudem vor, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. „Das ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass sie keinen Charakter hat“, sagte einer in vertrauter Runde. Die Südwest-SPD will sich mit den Platzierungen nicht abfinden. „Das ist nicht in Ordnung. Wir fühlen uns schlecht behandelt“, sagte die scheidende Vorsitzende Leni Breymaier. „Alle, die Verantwortung tragen für diese Partei, müssen rennen bis zum 9. Dezember“, forderte sie. Dann nämlich wird die Liste von der Europadelegiertenkonferenz final beschlossen.