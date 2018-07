SPD-Staatssekretär geht in Stuttgart-21-Lenkungskreis

Stuttgart (dpa/lsw) - Finanzstaatssekretär Ingo Rust wird die SPD in der entscheidenden Phase im Lenkungskreis von Stuttgart 21 vertreten. Ein Sprecher von Finanzminister Nils Schmid bestätigte am Donnerstag in Stuttgart einen Bericht der „Heilbronner Stimme“. „Natürlich ist der Staatssekretär für Finanzen und Wirtschaft auch dafür da, die finanzielle Komponente im Auge zu behalten“, sagte der Sprecher. Der 33-jährige Rust sei dafür bestens geeignet. Der Lenkungskreis der Projektträger ist das zentrale Steuerungsgremium zum Milliarden-Bahnprojekt Stuttgart 21.

Eigentlich hätte außer Verkehrsminister Winfried Hermann auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) einen Platz in dem Gremium gehabt. Das grün-rote Bündnis hat in den Koalitionsverhandlungen aber vereinbart, dass der Regierungschef seinen Sitz an die SPD abtritt. Auf diese Weise werde berücksichtigt, dass die Sozialdemokraten mehrheitlich für den Bau des unterirdischen Bahnhofs sind und die Grünen dagegen.

Bei der SPD war intern länger diskutiert worden, wer das Pendant zu Hermann werden soll. Eine Idee war, dass der neue Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) in das Gremium einzieht. Da der Lörracher dem Projekt aber äußerst skeptisch gegenüber steht, wäre das aus SPD-Sicht ein schlechtes Signal gewesen. Schmid wollte selbst nur im Lenkungskreis vertreten sein, wenn Kretschmann dort eingezogen wäre. So fiel die Wahl auf den Eppinger Abgeordneten Rust.

Im Lenkungskreis ist neben dem Land die Deutsche Bahn als Bauherrin, die Stadt sowie die Region Stuttgart vertreten. Vorsitzender des Zirkels ist Bahnchef Rüdiger Grube. Der Fahrplan sieht im Frühsommer den Stresstest für den 4,1 Milliarden Euro teuren Tiefbahnhof vor. Im Herbst soll es dann möglicherweise eine landesweite Volksabstimmung über das Projekt geben.