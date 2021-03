SPD-Spitzenkandidat Stoch: Corona hat das Wahl beeinflusst

Die Corona-Pandemie hat das Ergebnis der Landtagswahl nach Ansicht von SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch deutlich beeinflusst. „Corona hat einen Wahlkampf fast unmöglich gemacht“, sagte der Fraktionschef am Sonntagabend in der ARD. „Und Corona ist eine Krise, in der die Exekutive der Regierung dominiert.“ Das schlechte Abschneiden der CDU zeige aber, dass die Wählerinnen und Wähler keine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition wollten. Der SPD sei es in den vergangenen fünf Jahren jedoch nicht gelungen, „Wind unter die Flügel zu bekommen“, sagte Stoch zum Ergebnis seiner Partei, die nach den Hochrechnungen auf einen Tiefstand abrutschte.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-820470/2