SPD sieht Finanzminister beim Erhalt des Nahverkehrs am Zug

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD-Fraktion im Landtag setzt auf die Hilfe von Finanzminister Nils Schmid (SPD), um drohende Lücken im Schienennahverkehr zu vermeiden. „Im Verkehrsetat gibt es derzeit zwar keine Spielräume mehr, aber wir müssen überall nach Mitteln suchen, um Einschnitte für die Berufspendler und Schüler im Nahverkehr zu verhindern“, sagte der SPD-Verkehrsexperte Hans-Martin Haller der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. „Jetzt ist der Finanzminister mit Einsparvorschlägen an anderer Stelle am Zug.“

Im kommenden Jahr fehlen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wegen gestiegener Energiekosten sowie höherer Stations- und Trassenpreise der Bahn 60 Millionen Euro. Würde der Fehlbetrag nicht anderweitig aufgebracht werden können, müssten zwölf Prozent der Verkehrsleistung im Südwesten von derzeit 40 Millionen Kilometern beim Bahn-Konzern abbestellt werden.

