Regierung und Opposition haben sich im Landtag einen Schlagabtausch zu den Unterrichtsausfällen an Schulen geliefert. SPD-Bildungsexperte Gerhard Kleinböck warf Grün-Schwarz am Mittwoch im Landtag vor, die „miserable Versorgungssituation“ an den Schulen einfach hinzunehmen und die aktuelle Lage schön zu rechnen. Die Schulen seien schon im September 2017 mit 635 Lehrern zu wenig ins Schuljahr gestartet. Zur selben Zeit sei die Streichung von 1074 Stellen wirksam geworden. Auch FDP-Bildungsexperte Timm Kern meinte, die Regierung habe ein echtes Problem bei der Unterrichtsversorgung.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) räumte ein, dass man mit der Versorgung an den Schulen nicht zufrieden sein könne. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um die Situation an den Schulen zu verbessern.“ Es sei aber bereits vor Jahren versäumt worden, vorausschauend zu planen und die Ausbildungskapazitäten für den pädagogischen Nachwuchs zu erhöhen. Damit schob sie die Verantwortung auch der SPD zu, die von 2011 bis 2016 das Kultusministerium in der damaligen grün-roten Landesregierung innehatte.

Nach einer Stichprobenerhebung des Kultusministeriums vom November vergangenen Jahres erreicht der Unterrichtsausfall einen Höchststand. In der 47. Kalenderwoche 2017 fiel 3,6 Prozent des Pflichtunterrichts aus - 0,4 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Woche des Jahres davor. Eisenmann kündigte im Landtag an, dass künftig an allen öffentlichen Schulen im Land erfasst werden solle, wie die Unterrichtssituation sei und wie oft Unterricht ausfalle.

