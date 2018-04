SPD-Politiker wollen Wohnungsbau auf Parteitagsagenda setzen

SPD-Politiker wollen mit Unterstützung der eigenen Landtagsfraktion das Thema Wohnungsbau auf dem Landesparteitag am 28. April in Bruchsal puschen. Juso-Landeschef Leon Hahn, Vize-Parteichef Frederick Brütting und Fraktionschef Andreas Stoch stellten dazu am Freitag in Stuttgart einen zusammen mit Kommunalpolitikern erarbeiteten Antrag vor. Darin fordern sie unter anderem, zusätzlich 7400 Hektar Baufläche im Land auszuweisen, die Landesbauförderung von 250 auf 500 Millionen Euro im Jahr anzuheben und eine Landesentwicklungsgesellschaft einzurichten.

Stoch räumte dabei auch Fehler in der Regierungszeit von Grün-Rot (2011 bis 2016) ein. So hätten die Änderungen der Landesbauordnung in der Summe dazu geführt, dass das Bauen insgesamt teurer geworden sei. Darin enthalten sind etwa die Pflicht zu überdachten Fahrradstellplätzen oder Dachbegrünungen - ob sie Sinn machen, darüber streitet seit Monaten auch die derzeitige grün-schwarze Regierung. Nach Stochs Worten richtet sich der SPD-Antrag vor allem an die Landesregierung. Sie tue zu wenig für den Wohnungsbau.

Zur Frage, ob mit dem Antrag auch eine gewisse Unzufriedenheit mit der eigenen Landesparteispitze zum Ausdruck komme, sagte Stoch: „Das ist kein Antrag gegen irgendjemanden, sondern das ist ein Antrag für die Menschen im Land, für bezahlbaren Wohnraum.“ Alle in der SPD Baden-Württemberg seien verantwortlich dafür, dass die wichtigen politischen Themen auf die Agenda kämen. Zwischen der Landtagsfraktion und der Landespartei hatte es in der Vergangenheit wiederholt Spannungen gegeben. Die Partei wird geführt von Landeschefin Leni Breymaier und Generalsekretärin Luisa Boos.