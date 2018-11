Der SPD-Politiker Wolfgang Drexler gibt Ende 2018 sein Landtagsmandat auf. Der 72-jährige Drexler begründete seinen Verzicht in erster Linie mit den Belastungen, die seine Abgeordnetentätigkeit und seine zahlreichen ehrenamtlichen Verpflichtungen mit sich bringen, wie er auf Anfrage einen Bericht der „Eßlinger Zeitung“ (Freitag) bestätigte. Drexler gehört seit 1988 dem baden-württembergischen Landtag an und ist so zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dienstältester Landtagsabgeordneter.

Drexler ist aktuell Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Er ist unter anderem gleichfalls Stadt- und Kreisrat und will diesen kommunalpolitischen Ämtern auch weiterhin treu bleiben. Überdies engagiert er sich als Vorsitzender zweier Esslinger Vereine, ist Präsident des Schwäbischen Turnerbundes, Vizepräsident des Württembergischen Landessportbundes.

Drexlers Nachfolger soll dem Bericht zufolge Nicolas Fink werden, der dann als künftiger Landtagsabgeordneter sein Amt als Bürgermeister von Aichwald (Kreis Esslingen) nicht mehr weiterführen könne.

