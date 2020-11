SPD-Landtagsfraktion fordert Rücktritt von Landwirtschaftsminister

„Katastrophalen Tierschutz“ in baden-württembergischen Schlachthöfen, speziell bei der Betäubung von Tieren, kritisiert der Verein „Soko Tierschutz“ in einer am Dienstagabend veröffentlichten Pressemitteilung und verweist dabei konkret auf Videomaterial, das, nach Aussagen des Vereins, zwischen Anfang Oktober und Mitte November im Schlachthof Biberach in der Bleicherstraße entstanden ist.

Der SWR hatte am Dienstagabend in der Fernsehsendung „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ über das Thema berichtet, ebenso der MDR in der ARD-Sendung ...