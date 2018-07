Stuttgart (dpa/lsw) - Der Datenschutz in Baden-Württemberg soll nach dem Willen der oppositionellen SPD künftig beim Landtag angesiedelt werden. Die Aufsicht über die Einhaltung der Datenschutzregeln im öffentlichen und im nichtöffentlichen Bereich müsse in eine Hand kommen und unabhängig sein, forderte Vize- Fraktions- und SPD-Landeschef Nils Schmid am Donnerstag in Stuttgart. Aus einem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes müsse das Land endlich Konsequenzen ziehen. Die EuGH-Richter hatten kritisiert, dass in einzelnen Ländern wie Baden-Württemberg der öffentliche und nichtöffentliche Datenschutz getrennt seien.