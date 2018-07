Die Sozialdemokraten im Südwest haben den zwischen Union und SPD vereinbarten Kompromiss zur Neuordnung der Asyl- und Einwanderungspolitik als sachgerecht und vernünftig begrüßt. Die baden-württembergische SPD-Vorsitzende Leni Breymaier sagte am Freitag in Stuttgart, es sei ein gutes Zeichen, dass nun ein Einwanderungsgesetz komme.

Hingegen werde es keine Transitzonen, keine einseitigen Zurückweisungen an der Grenze und auch keine Gesetzesänderungen geben. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer habe sich mit seinen ursprünglichen Plänen nicht durchsetzen können, „aber fast den Laden gesprengt“, sagte Breymaier mit Blick auf den vorangegangenen Streit zwischen CSU und CDU. Die Politik müsse sich nun auch wieder anderen Themen zuwenden - etwa Wohnen, Rente oder Digitalisierung.

Der verabredete Kompromiss der Koalitionsparteien im Bund sieht vor, dass Migranten, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden und in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, für maximal 48 Stunden in eine Einrichtung der Bundespolizei kommen, und dann in den betreffenden EU-Staat geflogen werden können. Voraussetzung ist, dass es entsprechende Abkommen mit einem solchen Staat gibt.