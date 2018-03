SPD-Landeschefin: Müssen Herzen der Mitglieder zurückerobern

Nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition im Bund sieht Baden-Württembergs Landeschefin Leni Breymaier noch innerparteiliche Baustellen. „Die Gegenstimmen und die Wortmeldungen vor der Abstimmung nehme ich als Auftrag, am Profil und an der Struktur der Partei, auch in Baden-Württemberg, zu arbeiten“, erklärte sie am Sonntag. „Ich weiß, die Köpfe der Parteimitglieder wurden erreicht - die Herzen müssen wir zurückerobern.“ Über den Ausgang des Votums sei sie erleichtert. „Das Ergebnis fiel deutlicher aus als ich erwartet habe.“

Nach fünf Monaten politischer Unsicherheit machten die SPD-Mitglieder am Sonntag den Weg für eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) frei. Beim Votum über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag stimmte eine Mehrheit von 66,02 Prozent der Mitglieder mit Ja.