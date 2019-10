Trotz historisch niedriger Umfragewerte strebt SPD-Landeschef Andreas Stoch eine Regierungsbeteiligung seiner Partei in Baden-Württemberg an. Die derzeitigen Regierungsparteien Grüne und CDU seien ständig mit Tauziehen beschäftigt - es bewege sich nichts. Wichtige Themen ließen sich so nicht umsetzen. „Deswegen braucht Baden-Württemberg eine handlungsfähige Regierung. Und da muss die SPD drin sein“, sagte Stoch am Samstag beim Parteitag in Heidenheim.

Stoch führt die oppositionelle SPD seit November 2018 als Parteichef. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ vom September stand die SPD bei 8 Prozent - das war so niedrig wie nie zuvor in einer Umfrage in Baden-Württemberg. Von 2011 bis 2016 regierte in dem Bundesland eine grün-rote Regierung. Die nächste Landtagswahl ist im Jahr 2021.

Stoch räumte ein, dass sich die Partei wahrscheinlich in der schwierigsten Situation ihrer Geschichte befinde. Die SPD habe im Bund und im Südwesten das Gefühl, dass viele Menschen mit der Partei nicht mehr den Mut auf Zukunft verbänden. „Wir müssen die Themen aufnehmen und uns mit den Themen beschäftigen, die den Menschen auf den Nägeln brennen“, mahnte er. Stoch kritisierte, die SPD habe ein Stück weit verlernt, große Ziele für sich zu formulieren. Sie bleibe vielmehr oft im Klein-Klein stecken. Das müsse sich ändern.

SPD Baden-Württemberg

SPD Landesparteitag