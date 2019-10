SPD-Landeschef Andreas Stoch hat Ruhe in den Laden gebracht - ein Porträt

Über Jahre war die SPD in Baden-Württemberg vor allem mit einem beschäftigt: mit sich selbst. Seit Andreas Stoch vor nunmehr fast einem Jahr die Parteiführung übernommen hat, ist eine erstaunliche Ruhe eingekehrt. Das ist auch sein Verdienst. Am Samstag beim Parteitag in Heidenheim hat er bewiesen: Er weiß, wie er die Seele der Südwest-Genossen streicheln muss.

Es ist ein Heimspiel für Andreas Stoch. Hier, in Heidenheim auf der Ostalb, ist er geboren und wohnt hier mit Frau und vier Kindern. Den Wahlkreis vertritt er seit 2009 als Landtagsabgeordneter, aus manchem Sportverein ist er nicht wegzudenken. Nur logisch also, dass er politische und private Weggefährten hierher ins Congress Centrum zu seinem 50. Geburtstag eingeladen hat.

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Beim vorigen Parteitag am selben Ort bringt Stoch einen Antrag ein: für mehr Klimaschutz, als es seine Bundegenossen wenige Tage zuvor im Klimapaket beschlossen haben. Für eine Wirtschaft im Land, die die Arbeitnehmer im Wandel mitnimmt (siehe Kasten). Zu Beginn seiner Rede blickt er auf den antisemitisch, rassistisch motivierten Terror, den Halle am Mittwoch erleben musste.

„Die, die das Klima vergiften, die müssen wir auch beim Namen nennen. Das ist die AfD“, sagt Stoch. Frenetischer Applaus der Delegierten. Stoch sagt das aus Überzeugung. Dem Schnellsprecher und noch schnelleren Denker ist aber auch bewusst, dass eine Front gegen Andere die inneren Reihen schließt.

Als recht neuer Landtagsabgeordneter hatte er sich in Untersuchungsausschüssen profiliert. So sehr, dass ihm das Amt des Kultusministers 2013 angetragen wurde, als seine Vorgängerin Gabriele Warminsky-Leitheußer sämtlichen Rückhalt verloren hatte. Bildungspolitisch recht unbefleckt, übernahm er das als schwierigstes Ressort geltende Ministerium - und bewegte in der Regierungszeit vieles.

Er setzte die Einführung der Gemeinschaftsschulen fort, die seine Vorgängerin gestartet hatte. Er baute die Kitas im Land massiv aus. Und er führte in einem langen und von Protesten begleiteten Prozess neue Bildungspläne ein. Noch heute blicken manche Bildungsexperten und auch ehemalige Mitarbeiter wehmütig zurück.

Stoch ist kein typischer Politiker. So trinkt er etwa generell keinen Alkohol. In seine Ämter kam er nicht durch Unterstützung bestimmter Lager. Vielleicht ist Stoch der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen können. Wahrscheinlicher ist, dass er eine Integrationsfigur sein kann für eine Landespartei, die traditionell sehr gespalten ist zwischen sogenannten Netzwerkern, die Politik pragmatisch angehen und sie als Karriereleiter sehen, und ideologisch Linken.

Dass ausgerechnet der intern äußerst umstrittene Ex-Parteichef Sigmar Gabriel die Festrede zur Geburtstagsfeier hielt, ließ manchen Genossen zumindest staunen. Gabriel prophezeit Stoch dann auch Großes. „Das ist erst der Anfang Deiner wirklichen politischen Karriere“, sagt Gabriel, „da bin ich mir sicher.“

Bei der Landtagswahl 2016 war die SPD auf historisch schlechte 12,6 Prozent abgesackt. Die Grünen koalieren seitdem mit der CDU, Stoch übernahm den Fraktionsvorsitz im Landtag. Nach heftigen internen Querelen und einem Machtkampf um die Spitz gab Leni Breymaier den Parteivorsitz aus mangelndem Rückhalt freiwillig ab. Im Kampf darum setzte sich Stoch vergangenen November gegen Lars Castellucci durch. Seitdem ist er an der Spitze von Fraktion und Partei.

Manchmal wirkt Stoch etwas technokratisch. Mancher nennt ihn bei Entscheidungen zu zögerlich. Mit seiner Kandidatur um den Parteivorsitz hat er sich Zeit gelassen. Während CDU und Grüne bereits ihre Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2021 ins Schaufenster gestellt haben, liebäugelt Stoch bislang nur damit. Mitunter wirkt er so, als sei die Macht eben da, auch wenn er sie gar nicht so recht haben wollte.

Er scheut sich indes nicht, unbequem zu sein - und sich auch drastisch auszudrücken. Lieblingsziel seiner Attacken sind die Grünen, denen er Verrat an den progressiven gemeinsamen Regierungszeiten vorwirft. Vor allem Winfried Kretschmann bekommt seinen Spott ab, wenn Stoch dem Ministerpräsidenten vorwirft, noch im Amt zum Denkmal zu erstarren.

Dennoch: Die Grünen sind der natürliche Regierungspartner. An diesen denkt Stoch sicher auch, als er am Samstag sagt: „Baden-Württemberg braucht eine handlungsfähige Regierung, da muss SPD drin sein.“ Eine mutige Botschaft, nachdem die Genossen bei der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap lediglich acht Prozent erzielen konnten. „Da geht es um die Existenz“, sagt ein Landtagsabgeordneter. „Da ist die Fünf-Prozent-Hürde nicht mehr weit.“

Breite Verunsicherung ist an diesem Tag dennoch nicht zu spüren. Wohl auch deshalb, weil Stoch für die 266 Delegierte den Mutmacher mimt - und ihnen sagt, was Genossen gerne hören. Nur ein starker Staat helfe den Menschen bei der Transformation der Wirtschaft, könne den Klimawandel abfedern und kostenlose Bildung ab der Kita garantieren.

Deshalb kämpft er weiter für das von der SPD angefachte Volksbegehren zu gebührenfreien Kitas im Land - nach Ablehnung durchs Innenministerium inzwischen vor Gerichten. Das Thema hat der Partei Aufmerksamkeit gebracht und die grün-schwarze Koalition unter Druck gesetzt. Solche Kampagnen brauche es mehr, um aus dem Umfragetief zu kommen, sind sich die führenden Genossen sicher.

Wer Andreas Stoch sieht - graue Haare, hohe Stirn, Vorliebe für schwarze Rollkragenpullis -, denkt nicht an Punk-Rock. Die Musik mag der bieder wirkende Jurist dennoch - vor allem die amerikanische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys.

Vielleicht kann deren Lied „Warrior‘s Code“ ihm in den kommenden Monaten Mut machen, wenn er mal wieder an Umfragewerten zu verzweifeln droht. Darin heißt es, frei übersetzt: „Der Kämpfer hört nie auf. Du machst das Beste aus den Karten, die Dir ausgeteilt wurden. Denn ein Drückeberger gewinnt nie.“