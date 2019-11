SPD: Grundrente unterstützt rund 150 000 Baden-Württemberger

Von der in Berlin vereinbarten Grundrente profitieren nach Einschätzung von SPD-Landeschef Andreas Stoch rund 150 000 Menschen im Südwesten. Stoch sprach am Dienstag in einer Mitteilung von einem „sozialpolitischen Meilenstein auch für Baden-Württemberg“. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, vom Grundsatz her sei das ein ordentlicher Kompromiss. Die Details müsse er sich aber erst noch anschauen.

Der Koalitionsausschuss der schwarz-roten Bundesregierung hatte sich am Sonntag in Berlin nach langem Tauziehen auf die Einführung einer Grundrente verständigt, die höher als die Grundsicherung liegt. Den Zuschlag sollen Rentner erhalten, die auf 35 Beitragsjahre kommen und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine Einkommensprüfung, nicht aber eine Bedürftigkeitsprüfung.