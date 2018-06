SPD-Fraktionschef muss mit Strafbefehl oder Anklage rechnen

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel muss mit einem Strafbefehl oder einer Anklage wegen Steuerhinterziehung rechnen. Schmiedel selbst erwartet eine Geldstrafe, wie er der Nachrichtenagentur dpa am Freitag in Stuttgart sagte. Denn der Sachverhalt einer verspätet abgegebenen Steuererklärung für das Jahr 2008 sei unstrittig. Folgen für seine politische Tätigkeit sieht er nicht. „Damit ist die Sache erledigt.“ Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte beim Landtag die Aufhebung seiner Immunität verlangt; das war am Donnerstag so beschlossen worden. Diesen Schritt muss die Staatsanwaltschaft nur tun, wenn sie Anklage erheben oder einen Strafbefehl gegen einen Abgeordneten erlassen will.